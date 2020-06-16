الخارجية العراقية تستدعي سفير النظام التركي

بغداد-سانا

استدعت وزارة الخارجية العراقية اليوم سفير النظام التركي لدى العراق فاتح يلدز على خلفية القصف التركي الذي طال عدداً من المناطق شمال العراق.

وأفاد موقع الوزارة بأن وكيل الخارجية الأقدم السفير عبد الكريم هاشم سلم يلدز مذكرة احتجاج تضمنت إدانة الحكومة العراقية لانتهاكات النظام التركي المستمرة لحرمة وسيادة الأراضي والأجواء العراقية باعتبارها مخالفة للمواثيق الدولية وقواعد القانون الدولي ذات الصلة ومبادئ حسن الجوار.

وجددت الوزارة التأكيد على دعوتها النظام التركي لوقف العمليات العسكرية الأحادية مطالبة إياه باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حد لهذه الانتهاكات ومنع وقوعها مستقبلاً.

وكان مجلس النواب وكتل سياسية عراقية شجبوا أمس خرق طائرات النظام التركي أجواء العراق وقصفها مخيماً للاجئين مؤكدين أنه “عدوان” على سيادة البلاد.

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