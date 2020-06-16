إنتاج الحسكة من محصول العدس نحو 80 ألف طن

الحسكة-سانا

بلغ إنتاج محافظة الحسكة من محصول العدس للموسم الحالي نحو 80 ألف طن من المساحات المزروعة بالمحصول بشقيه المروي والبعل.

وأوضح مدير الزراعة المهندس رجب سلامة في تصريح لمراسل سانا أن إنتاج المحافظة من محصول العدس للموسم الحالي جيد بشكل عام مقارنة بمحصول العام الماضي الذي تضرر جزء منه بسبب الظروف الجوية وانتشار الأعشاب والنباتات الضارة مبينا أن إنتاج المساحة المروية بلغ 6300 طن والمساحة البعلية 73 ألفا و600 طن وذلك في مختلف مناطق الاستقرار الزراعي المنتشرة في المحافظة.

يشار إلى أن المساحة المزروعة بمحصول العدس في محافظة الحسكة بلغت 2100 هكتار مرويا و32 ألف هكتار بعلا.