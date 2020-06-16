توزيع شحنة أدوية للمستودعات المرخصة والصيدليات في دير الزور

دير الزور-سانا

وزع فرع نقابة الصيادلة في دير الزور شحنة الأدوية التي تم إرسالها من قبل الشركة الطبية العربية “تاميكو” على مستودعات الأدوية المرخصة والصيدليات في المحافظة.

وذكر نقيب الصيادلة في دير الزور الدكتور محمد بدران في تصريح لمراسل سانا أن شحنة الأدوية التي تم استلامها من قبل فرع النقابة تأتي بهدف دعم القطاع الدوائي في المحافظة لافتا إلى أنه تم توزيعها بالتعاون مع محافظة دير الزور ومديرية الصحة على مستودعات الأدوية المرخصة والصيدليات.

وبين بدران أن الشحنة التي تبلغ 10 أطنان وقيمتها تزيد على 100 مليون ليرة سورية تضمنت مختلف الأصناف والأنواع الدوائية التي تنتجها شركة “تاميكو” من خافضات الحرارة ومضادات الالتهاب وأدوية السكري إضافة إلى معقم اليدين.