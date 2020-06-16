فتح باب الاكتتاب على مقاسم توسع المنطقة الحرفية في بلدة عتيل بالسويداء

السويداء-سانا

أعلن مجلس بلدية عتيل في السويداء فتح باب الاكتتاب على 104 مقاسم ضمن توسع المنطقة الحرفية البالغة مساحته 5ر2 هكتار.

وذكر رئيس مجلس البلدية سهيل العربيد في تصريح لمراسل سانا أن عملية الاكتتاب تشترط أن يكون المتقدم حاصلا على السجل أو القرار أو الترخيص الصناعي أو الشهادة الحرفية أو الشهادة الجامعية أو الثانوية الصناعية أو شهادة المعهد الفني أو وثيقة إثبات مزاولة حرفة أو صناعة أو وثيقة مشروع صناعي موافق عليه بموجب أحكام القوانين والمراسيم التشريعية بهذا الخصوص.

ولفت العربيد إلى أن عملية الاكتتاب تستمر لغاية الرابع عشر من الشهر القادم وبسعر مبدئي للمتر الواحد قدره 24100 ليرة حيث تتم دراسة الطلبات ليتم فيما بعد التخصيص وفق الروائز الموضوعة.

من جهته بين مدير المناطق الحرفية والصناعية في السويداء المهندس علاء أبو عمار أن التوسع المقرر للمنطقة الحرفية في بلدة عتيل يلحظ مهنا مختلفة من الحدادة والنجارة وصيانة السيارات وغيرها موضحا أن المقاسم الحالية المخصصة بالمنطقة تبلغ 91 مقسما قسم منها مستثمر وقسم قيد الاستثمار.

وتعد المنطقة الحرفية في بلدة عتيل الواقعة ضمن مساحة 7ر5 هكتارات واحدة من المناطق الحرفية الخمس المستثمرة في محافظة السويداء.