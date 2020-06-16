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ظريف: إيران ستواصل تعزيز تعاونها الاقتصادي مع سورية

2020-06-16

موسكو-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بلاده ستواصل تعزيز تعاونها الاقتصادي مع سورية.

وأوضح ظريف في حديث لوكالة سبوتنيك الروسية عقب وصوله إلى موسكو اليوم أنه “لدينا علاقات اقتصادية قوية مع سورية ولها خط ائتماني مع إيران وسنعمل على تطوير العلاقات والتعاون الاقتصادي بين البلدين”.

وحول اجتماع أستانا القادم حول تسوية الأزمة في سورية قال ظريف إن “الاجتماع سيعقد في أول فرصة ممكنة”.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت أمس أن اجتماعا للدول الثلاث الضامنة لعملية أستانا حول تسوية الأزمة في سورية سيعقد قريبا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مشيرة إلى أن موعده سيحدد خلال زيارة ظريف إلى أنقرة وموسكو.

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