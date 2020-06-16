مجلس النواب في العراق يدين(عدوان) طائرات النظام التركي على سيادة البلاد

بغداد-سانا

شجب مجلس النواب وكتل سياسية عراقية خرق طائرات النظام التركي أجواء العراق وقصفها مخيما للاجئين مؤكدين أنه “عدوان”على سيادة البلاد.

وقالت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي في بيان تلقت مراسلة سانا في بغداد نسخة منه إن القوات التركية ما زالت تمارس اعتداءاتها وقصفها المتكرر بما نعتبره خرقا للسيادة الوطنية وتهديدا سافرا ومتكررا لأمن المدنيين وممتلكاتهم”مطالبة الحكومة العراقية بالرد على الاعتداءات التركية المستمرة حفاظا على السيادة العراقية.

بدوره قال النائب محمد عليوي عضو اللجنة إن الاعتداء المستمر على الأراضي العراقية من قبل قوات النظام التركي يعد انتهاكا صريحا لسيادة العراق وعلى وزارة الخارجية العراقية استدعاء السفير التركي وتسليمه مذكرة احتجاج ضد هذا الانتهاك السافر للسيادة العراقية”مشيرا إلى أن العدوان التركي يعد استخفافا بالقرارات الأممية وبسيادة العراق.

وفي بيان مماثل أدان تحالف الفتح العراقي خرق طائرات النظام التركي للأجواء العراقية وقصفها مخيما للاجئين مؤكدا أنه اعتداء على السيادة العراقية وتجاوز سافر على القوانين والأعراف الدولية وضرب لقواعد حسن الجوار.

وأشار التحالف إلى أن أعمال النظام التركي الاستفزازية تجاه العراق تكررت لأكثر من مرة وهي أعمال مخالفة للقانون تضاف إلى وجود معسكر لهذه القوات داخل الأراضي العراقية دون أي مسوغ قانوني مطالبا بخروج قوات النظام التركي من الأراضي العراقية فوراً.

وكان قيادة العمليات المشتركة في الجيش العراقي استنكرت في وقت سابق اليوم خرق طائرات النظام التركى أجواء العراق وقصفها مخيما للاجئين مؤكدة أنه عمل استفزازى مرفوض ويجب عدم تكراره.