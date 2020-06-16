قوى العدوان السعودي ترتكب 88 خرقاً جديداً في الحديدة

صنعاء-سانا

جددت قوى العدوان السعودي خرقها اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن مرتكبة 88 خرقاً جديداً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق اليمنية قوله في بيان اليوم إن “قوى العدوان السعودي ومرتزقته ارتكبوا 88 خرقاً جديداً خلال الساعات الأربع والعشرين ماضية من بينها تحليق 3 طائرات حربية في أجواء مدينة الحديدة و5 طائرات تجسسية في أجواء منطقة الكيلو16 والجبلية وحيس بالحديدة”.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن تحالف العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.