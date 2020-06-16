الصين تدعو الولايات المتحدة لوقف الاستفزازات ضد سيادتها

بكين-سانا

دعت وزارة الدفاع الصينية اليوم الولايات المتحدة إلى وقف جميع الأعمال الاستفزازية ضد سيادة الصين ووحدة أراضيها.

وتعليقا على تحليق طائرة عسكرية أمريكية فوق تايوان الأسبوع الماضي قال المتحدث باسم الوزارة رن قوه تشيانغ وفق ما نقلت شينخوا:”تحليق طائرة عسكرية أمريكية فوق الأراضي الصينية دون إذن الصين ينتهك بشكل خطير سيادتها ويقوض السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان” مؤكدا أنه:”تصرف خاطئ وخطير للغاية”.

ودعا رن الجانب الأمريكي “للالتزام بمبدأ صين واحدة والبيانات الصينية الأمريكية المشتركة الثلاثة” مؤكدا على “أن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين”.

وشدد المتحدث على أن جيش التحرير الشعبي الصيني لديه الإرادة والثقة والقدرة على حماية سيادة الصين الوطنية وسلامة أراضيها وحماية المصالح المشتركة للمواطنين على جانبي مضيق تايوان وحماية السلام والاستقرار عبر المضيق.