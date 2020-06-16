موسكو تسجل 52 وفاة جديدة بفيروس كورونا

موسكو-سانا

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم تسجيل 52 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العاصمة موسكو.

ونقل موقع روسيا اليوم عن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو قوله إن عدد المتوفين بالمرض في المدينة بلغ خلال الساعات الـ24 الماضية 52 شخصا مشيرا إلى أن الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى الفيروس.

وأشار المركز إلى أن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة وصلت حتى الآن إلى 3386 شخصا بعد أن كانت 3334 في الإحصائية السابقة.

وتعد موسكو أكبر بؤرة لتفشي الفيروس في روسيا حيث سجلت في المدينة حتى الآن 207264 إصابة مؤكدة بينها 123240 حالة شفاء وسط تراجع مستمر لعدد المرضى الجدد وزيادة في أعداد المتعافين.

وسجلت في روسيا حتى صباح اليوم 537210 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا بينها 7091 وفاة و284539 حالة شفاء.

وكان عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أكد في وقت سابق تجاوز ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد في العاصمة الروسية معلنا رفع القيود العامة ونظام الحجر الصحي في المدينة اعتبارا من الـ 9 من الشهر الجاري.