ليفانتي يتعادل مع إشبيلية بهدف لكل منهما في الدوري الإسباني

مدريد-سانا

تعادل فريق ليفانتي مع ضيفه إشبيلية بهدف لكل منهما اليوم في المباراة التي جمعتهما اليوم في مستهل الجولة التاسعة والعشرين من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم “الليغا”.

وافتتح إشبيلية التسجيل عبر مهاجمه الهولندي لوك دي يونغ في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني بعد هجمة مرتدة سريعة إلا أن دييغو كارلوس مدافع إشبيلية سجل هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 87 من عمر المباراة ليمنح ليفانتي التعادل.

ويحتل إشبيلية المركز الثالث في الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة متفوقاً بأربع نقاط على ريال سوسيداد وبخمس نقاط على خيتافي وأتلتيكو مدريد بينما يحتل ليفانتي المركز 12 برصيد 35 نقطة.