موسوي: استمرار واشنطن بخرق القانون الدولي يجلب الفوضى للعالم

طهران-سانا

جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي التأكيد على أن استمرار الولايات المتحدة في خرق القانون الدولي بشكل سافر لن يجلب سوى الفوضى للعالم.

وقال موسوي في تغريدة له على تويتر اليوم إن عادة أميركا في خرق القانون لا حدود لها وهذا سيقود إلى فوضى عالمية.

وحول العقوبات الأميركية المفروضة على مشروع نقل الغاز الروسي إلى أوروبا والمعروف بـ نورد ستريم 2 قال موسوي:”بات البلطجي الأميركي الآن يهدد حلفاءه الأوروبيين وقد حذرنا مرارا من أنه إذا استسلمتم للتنمر الأميركي فسوف يصبح أكثر تطاولا” داعياً في الوقت ذاته دول العالم إلى مواجهة تلك السياسات التعسفية.