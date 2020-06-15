الدفاع الروسية ترصد طائرة أمريكية وطائرات استطلاع فوق البلطيق

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية رصد قوات الدفاع الجوي طائرة استراتيجية تابعة لسلاح الجو الأمريكي وطائرات استطلاع فوق المياه الدولية لبحر البلطيق.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة اليوم ونقلته وكالة سبوتنيك “إن الجيش الروسي اكتشف أنشطة لقاذفات أمريكية بي 52 اتش وطائرات مراقبة واستطلاع فوق المياه الدولية لبحر البلطيق وقامت طائرة من سلاح الجو الروسي بتتبعها”.

وأضاف البيان “أن الوحدات العاملة في قوات الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الغربية كشفت في الوقت المناسب أعمال قاذفات استراتيجية أمريكية وطائرات المراقبة للدول الأجنبية فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق وتم رصدها ومتابعتها من قبل الطائرات المقاتلة الروسية”.