المغتربون السوريون في بنسلفانيا: “قانون قيصر” حرب اقتصادية وعنصرية سياسية

بنسلفانيا-واشنطن-سانا

ندد أبناء الجالية السورية في ولاية بنسلفانيا الأمريكية خلال وقفة احتجاجية بمشاركة عدد من المتضامنين الأمريكيين أمام المبنى الفيدرالي في مدينة الن تاون بما يسمى قانون قيصر مبينين أنه حرب اقتصادية وشكل من أشكال العنصرية السياسية.

وطالب المشاركون الذين رفعوا الأعلام الوطنية بوقف الحرب الاقتصادية على سورية التي من شأنها زيادة معاناة شعبها معربين عن وقوفهم وتضامنهم مع وطنهم الأم في مواجهة أعتى أنواع الحروب المدارة من قبل أمريكا ورفضهم للإجراءات القسرية الجائرة أحادية الجانب المفروضة من قبل عدد من الدول الغربية على الشعب السوري.

وأكد عدد من المتضامنين الأمريكيين الذين شاركوا بالوقفة الاحتجاجية رفضهم لسياسة بلادهم تجاه سورية التي تسهم بزيادة معاناة شعبها.

عزيز وهبي رئيس الجمعية السورية الأمريكية العمارية استنكر خلال كلمة باسم المشاركين بالوقفة سياسة الضغط والعقوبات التي تتبعها الإدارة الأمريكية تجاه سورية معتبراً أنها شكل من أشكال العنصرية السياسية العالمية التي تجسدت مؤخرا بما يسمى قانون قيصر الرامي إلى خنق الشعب السوري بالتوازي مع نهب خيرات بلاده علنا من خلال سرقة النفط.

وقال وهبي “إن الإدارة الأمريكية ترتكب جريمة ضد شعب من أكثر شعوب الأرض حباً للحياة والسلام وهو الشعب السوري الذي استضاف على أرضه وفي منازله معظم شعوب الدول المجاورة” لافتا إلى أن السياسة الأمريكية في حصار الشعب السوري اقتصاديا ستوضح حقيقة أمريكا أمام الرأي العام بأنها جائرة وظالمة بحق الشعب السوري الذي عانى عشر سنوات في مواجهة الإرهاب.

مها الأطرش