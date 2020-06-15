زراعة الخضراوات الصيفية بريف حلب الشرقي.. غلال وفيرة وسلة غذائية متكاملة (صور)

حلب-سانا

يذخر ريف حلب الشرقي بغلال وفيرة من الزراعات المتنوعة التي تشكل سلة غذائية متكاملة من حبوب وخضراوات متنوعة استعاد الفلاحون زراعتها بعد تحرير مناطقهم من الإرهاب وتأمين الخدمات والمياه.

وفي قرية دويرينة بمشروع مسكنة يدأب الفلاح حميدي العايد بعد عودته إلى بلدته التي هجره الإرهاب منها، على زراعة الموسم الصيفي من الخضار ومنها البندورة والخيار والكوسا والباذنجان والفليفلة والفاصولياء ليلبي احتياجاته منها ويسوق الفائض منه إلى الأسواق.

وتروى الأراضي الزراعية من خلال شبكات وقنوات الري التابعة لمشروع مسكنة الزراعي والذي تبلغ مساحته أكثر من 17 ألف هكتار.