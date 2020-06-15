المسرح القومي في اللاذقية يعود إلى جمهوره مع عرض عبر (لا تكن أحمقامرتين)

اللاذقية-سانا

بالعرض المسرحي “لا تكن أحمقا مرتين ” استأنف المسرح القومي في اللاذقية عروضه بعد التوقف الذي فرضه الالتزام بإجراءات التصدي لفيروس كورونا ليعيد لجمهور اللاذقية شغفه وحبه لهذا المسرح وخشبته مع التقيد بإجراءات السلامة العامة.

العمل الذي قدمته فرقة المسرح القومي في المحافظة سبق وقدمته في ثلاثة عروض وهو من تأليف مجد يونس أحمد وإعداد وإخراج كمال قرحالي ويشكل مزيجا بين الكلاسيكية والمعاصرة ويركز على ضرورة رفض العنف والحروب والمؤامرات لتكون لغة الحب والسلام هي المنقذ للإنسانية ومخلصها .

مؤلف العمل وأحد أبطاله بدور “ماكبث ” الفنان أحمد عبر في تصريح لـ سانا عن سعادته بعودة العروض المسرحية مبينا أن العمل يقوم على استحضار عدد من شخصيات أعمال الكاتب المسرحي وليام شكسبير “الملك لير وهاملت وعطيل وماكبث “التي غلب على سير حياتها القتل والحرب والدسائس والخيانات ووضعها ضمن قالب يحاكي واقعنا بالقليل من المعاصرة.

من جهته اعتبر المخرج قرحالي أن المسرح “يشكل الحياة بالنسبة للمسرحيين ويجب ألا يتوقف” ..مشيرا إلى أن عودة العمل المسرحي “لا تكن أحمقا مرتين “للعروض المباشرة وضمن شروط أفضل شكل فرصة جديدة لفريق العمل وبعد انتظار كبير من قبل الجمهور الذي لم يستطع أن يتابع العمل مع بداية عرضه قبل التوقف.

المخرج والممثل المسرحي هاشم غزال والذي يؤدي دور الملك لير في العمل أكد أهمية عودة الحياة للمسرح والعروض المباشرة بالنسبة للمسرحيين مشيرا إلى أن عرض اليوم يشكل باكورة للعديد من العروض التي يجري التحضير لها إضافة إلى جولات على المحافظات الأخرى مؤكدا أن الخشبة”خبز حياة” المسرحيين.

والعمل المستمر حاليا بشكل يومي على خشبة المسرح القومي من تمثيل.. كمال قرحالي ونضال عديرة وقيس زريقة وهاشم غزال وراما قرحالي ووفاء غزال وغربا مريشة ووسام مهنا وخالد حمادة وجعفردرويش ومروى سليمان ومحمد قرحالي ومجد يونس احمد واحمد مشاعل .

فاطمة ناصر