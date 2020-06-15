مجلس السلم والأمن الإفريقي يرفض التدخلات الخارجية في ليبيا

أديس بابا-سانا

جدد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي التأكيد على رفضه جميع أشكال التدخلات الخارجية في شؤون السلام والأمن في ليبيا وقارة أفريقيا على حد سواء.

وجاء في بيان أصدره المجلس في ختام دورته التي عقدت برئاسة الجزائر اليوم وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية أن “المشاركين أعربوا عن قلقهم إزاء استمرار الأزمة في ليبيا الأمر الذي يقوض الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا ويؤدي أيضا إلى تفاقم الوضع الاجتماعي والاقتصادي غير المستقر أصلا في البلد فضلا عن تفاقم محنة المهاجرين وطالبي اللجوء” مجددا الإدانة الشديدة لجميع أشكال التدخل الخارجي في شؤون السلام والأمن في أفريقيا ما يقوض السيادة الوطنية وجهود السلام.

وشدد البيان بهذا السياق على ضرورة تنسيق جهود السلام والأمن في القارة الأفريقية لضمان وقف القتال فيها مؤكدا عزم المجلس على استخدام جميع الوسائل اللازمة لتخليص إفريقيا من ويلات الإرهاب والجماعات المسلحة وشبكات دعمها.

ودعا المجلس الإفريقي في بيانه إلى فرض حظر عاجل على جميع مصادر الأسلحة والتمويل وصلاتها بالجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والاختطاف مقابل الفدية مشددا على ضرورة ايجاد حلول مستدامة لسلام واستقرار دائمين في القارة.

كما أدان البيان بأشد العبارات الهجمات الإرهابية على القارة السمراء ولا سيما تلك التي وقعت مؤخرا في تشاد ونيجيريا والصومال وشمال موزمبيق مشيرا إلى أنها “تؤثر سلبا”على جهود الاستجابة القارية لمواجهة فيروس كورونا.