نحو 15 ألف إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

واشنطن- سانا

سجلت الولايات المتحدة نحو 15 ألف إصابة و204 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وفقاً لإحصائية موقع وورلد ميترز.

وذكر الموقع الذي يتم تشغيله من فريق دولي من المطورين والباحثين أنه تم تسجيل 14693 إصابة جديدة و204 وفيات بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات إلى 2156917 والوفيات إلى 117731 ووفق الإحصائية فإن ولايات ألاباما وفلوريدا وساوث كارولاينا سجلت عدداً قياسياً من الحالات الجديدة لليوم الثالث على التوالي كما سجلت أوكلاهوما ارتفاعاً قياسياً في عدد الإصابات الجديدة لليوم الثاني على التوالي وهو ما حدث أيضاً في ألاسكا لأول مرة منذ أسابيع كما سجلت أريزونا ونيفادا عدداً مرتفعاً من الحالات الجديدة وفي لويزيانا ارتفع عدد الإصابات الجديدة متجاوزاً الـ 1200.

وفي السياق ذاته سجلت أركنسو ونورث كارولاينا وتكساس ويوتا عدداً قياسياً من المرضى الذين دخلوا المشافي يوم أمس وسط مناشدات من مسؤولي الصحة في الولايات لوضع الكمامات.