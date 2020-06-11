اللجنة الاقتصادية توصي بالموافقة على اعتبار الحد الأعلى لمجموع الشوائب والأجرام المسموح بها ضمن الأقماح المحلية بنسبة 20 بالمئة

دمشق-سانا

أوصت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بالموافقة على كتاب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسماح للمؤسسة السورية للحبوب اعتبار الحد الأعلى لمجموع الشوائب والأجرام المسموح بها ضمن الأقماح المحلية الموردة لمراكزها بنسبة 20 بالمئة بشرط لحظ ذلك عند تحديد سعر الشراء.

وتأتي التوصية وفق بيان تلقت سانا نسخة منه استجابة لمطالب الفلاحين والجمعيات الفلاحية لتخفيف معاناتهم عند غربلة الأقماح وبغية ترشيد استيراد الأقماح والحد من استنزاف القطع الأجنبي وزيادة الكميات المسوقة من الموسم الحالي.

وأوضح مدير عام السورية للحبوب المهندس يوسف قاسم في تصريح لـ سانا أن توصية اللجنة الاقتصادية تأتي في إطار تشجيع الفلاحين على تسليم إنتاجهم كاملاً إلى المؤسسة وليتمكنوا من تأمين ورشات متنقلة بالموسم القادم ونزولاً عند رغبتهم بالعودة إلى سقف أجرام وشوائب عشرين بالمئة الذي كان معمولاً به في الموسم الماضي.