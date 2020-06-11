إخماد عدة حرائق بريف السويداء طالت حقولاً مزروعة بالشعير وأشجار زيتون

السويداء-سانا

أخمدت وحدة إطفاء شهبا بريف السويداء اليوم بالتعاون مع الأهالي عدداً من الحرائق منها حريقان قرب تل صعد وفي قرية أم الزيتون ألحقا ضرراً بمحصول الشعير.

وذكر مصدر في وحدة إطفاء شهبا أن حريقاً قرب تل صعد بدأ من مكب النفايات وامتد شرقاً ليشمل مساحة نحو 200 دونم منها 50 دونماً مزروعة بالشعير والباقية أعشاب يابسة مبيناً أن عملية إخماد الحريق والسيطرة عليه استغرقت نحو ثلاث ساعات.

وأوضح المصدر أن الحريق الذي نشب في قرية أم الزيتون ضمن الأراضي القريبة من مدينة شهبا أدى إلى تضرر 15 دونماً مزروعة بالشعير لافتاً إلى نشوب حريقين آخرين أيضاً تمت السيطرة عليهما الأول في الحي الشمالي قرب قوس مدينة شهبا بين منازل المواطنين وتضررت فيه بعض الأشجار بشكل جزئي قبل إخماده والثاني بين أراضي قرية أم ضبيب وبلدة شقا واحترقت فيه أعشاب يابسة فقط دون أي أضرار.

واندلعت في الآونة الأخيرة عشرات الحرائق في محافظة السويداء بمساحات متفاوتة من الأعشاب الجافة وبعضها ألحق أضراراً بآلاف الدونمات بأراض زراعية ومحاصيل حقلية وأشجار مثمرة وحراجية في مواقع متفرقة من المحافظة قبل أن تتمكن فرق الإطفاء والجهات المعنية والأهالي من إخمادها.

عمر الطويل