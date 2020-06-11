وصول 12 جبالة إلى مرفأ طرطوس في إطار العقد الموقع بين وزارة الأشغال العامة والإسكان وشركة روسية

طرطوس-سانا

وصلت إلى مرفأ طرطوس 12 جبالة ماركة كاماز الروسية وهي الدفعة الثانية من العقد الموقع بين وزارة الأشغال العامة والإسكان وشركة ستروي اكسبيرت الروسية.

وتأتي الدفعة الثانية في إطار تنفيذ العقد بين الوزارة والشركة الروسية بعد استلام الدفعة الأولى قبل أشهر.

وأوضح المهندس سهيل عبد اللطيف وزير الأشغال العامة والإسكان في تصريح للصحفيين خلال اطلاعه على الجبالات في المرفأ أن العقد يتضمن تسلم 144 آلية من الشركة الروسية لافتاً إلى أهمية العقد مع الجانب الروسي في دعم الشركات الإنشائية بأدوات حديثة قادرة على أن تكون في مقدمة العمل لإعادة الإعمار وفي الوقت ذاته هو رسالة بأن العلاقات السورية الروسية الاقتصادية تسير بشكل جيد.

رافق الوزير عبد اللطيف محافظ طرطوس المحامي صفوان أبو سعدى ووكيل الشركة الروسية في الشرق الأوسط ربيع الموسوي.

وكانت وزارة الأشغال العامة والإسكان استلمت في تشرين الأول من العام الماضي الدفعة الأولى من الآليات والمعدات الهندسية من الشركة الروسية لترميم النقص في الشركات الإنشائية جراء الاعتداءات الإرهابية وتضمنت ثماني جبالات بيتونية متحركة ومجبلين بيتونيين ثابتين وحفارة سبور مجنزرة وهي جزء من العقد المبرم بين الجانبين عام 2018.