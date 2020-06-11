الشيوعي التركي: ما يسمى قانون قيصر نهج همجي

أنقرة-سانا

وصف الأمين العام للحزب الشيوعي التركي كمال آوكيان الإجراءات القسرية أحادية الجانب على سورية وما يسمى “قانون قيصر” بأنها “نهج همجي” تتبعه واشنطن باستمرار ضد الدول والشعوب المناضلة.

وقال أوكيان في تصريح اليوم: “ليست المرة الأولى التي تفرض فيها أمريكا ودول أوروبا عقوبات اقتصادية ومالية وتجارية وسياسية على سورية وهي جميعها لم تؤثر على إرادة وصمود الشعب السوري الذي انتصر على الإرهابيين وصمد في وجه أكبر عدوان إمبريالي واستعماري ورجعي لم يشهد له التاريخ مثيلاً”.

ونوه أوكيان بصمود الشعب السوري خلال السنوات الماضية في وجه عدوان وحشي غير أخلاقي وغير إنساني.