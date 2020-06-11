أندية الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم توافق على بروتوكولات أيام المباريات

لندن-سانا

وافقت أندية الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم على مجموعة بروتوكولات أيام المباريات من أجل استئناف الموسم الأسبوع المقبل بعد توقف استمر ثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا.

وذكرت رويترز أن اجتماعاً للأطراف المعنية اليوم ناقش تفاصيل الإجراءات الطبية والتشغيلية بما في ذلك عدد أفراد الجهاز الفني الذين سيسمح لهم بحضور المباريات المقامة خارج الديار.

ويستأنف الدوري الإنكليزي الممتاز يوم الأربعاء المقبل بإقامة أول مباراتين من بين 92 مباراة متبقية على نهاية الموسم إذ يلتقي مانشستر سيتي على أرضه مع أرسنال بينما يلعب أستون فيلا ضد شيفيلد يونايتد.

وستقام المباريات المتبقية بدون جماهير وبحضور 300 فرد فقط من بينهم أطقم البث التلفزيوني والصحافة المكتوبة والمعلقون ومسؤولو مكافحة المنشطات في الاستاد خلال المباريات.

وستقسم الاستادات إلى ثلاث مناطق وستتضمن المنطقة الحمراء 20 لاعباً و12 فرداً من الجهازين الفني والطبي إضافة لخمسة أفراد آخرين من العاملين المهمين.

وتتضمن الإجراءات الأخرى تنظيف الرايات الركنية وإطار المرمى ولوحات التغييرات وكرات اللعب.