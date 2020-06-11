55 وفاة جديدة بكورونا في باكستان و26 في ألمانيا

عواصم-سانا

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 185416 بعد تسجيل 555 حالة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس زاد 26 حالة ليبلغ مجملها 8755.

وفي باكستان سجلت وزارة الصحة 55 وفاة و3514 إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الوفيات إلى 2310 والإصابات إلى 117216.

وفي الصين أعلنت اللجنة الوطنية للصحة أنها رصدت 11 إصابة مؤكدة بالفيروس وجميعها لقادمين من الخارج حتى نهاية أمس مقابل ثلاث يوم الثلاثاء.

وأعلنت اللجنة أيضا عن تسجيل أربع حالات جديدة بلا أعراض الأربعاء مقابل خمس في اليوم السابق له مشيرة إلى أنه لم تسجل أي وفيات ليصل بذلك عدد الإصابات في البلاد إلى 83057 بينما استقر عدد الوفيات عند 4634.