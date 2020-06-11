بسبب كورونا… توقعات بتراجع الناتج المحلي الأميركي 5ر6 بالمئة

واشنطن-سانا

توقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تراجع إجمالي الناتج المحلي الأميركي بنسبة 5ر6 بالمئة هذا العام بسبب جائحة كورونا.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن المجلس توقع في تقديرات جديدة له أمس أن يقفز معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 3ر9 بالمئة هذا العام حيث كان هذا المعدل في شباط الماضي 5ر3 بالمئة.

من جهة أخرى قرر المجلس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير أي في نطاق يتراوح بين صفر وربع نقطة مئوية مشيرا إلى أنه لن يرفع سعر الفائدة ما لم يتعاف الاقتصاد من الأزمة .

وكان المجلس توقع في كانون الأول الماضي أي قبل أزمة كورونا أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2 بالمئة هذا العام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم بعدد الوفيات والإصابات جراء انتشار وباء كورونا.