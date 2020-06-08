الصحة: تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وإخضاع بلدة رأس المعرة للحجر الصحي

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 16 إصابة بفيروس كورونا في بلدة رأس المعرة بريف دمشق لأشخاص مخالطين ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 141.

وأوضحت الوزارة في بيان لها تلقت سانا نسخة منه مساء اليوم أن المخالطة جاءت مع سائق الشاحنة المصاب الذي يعمل على خط سورية الأردن.

وأشارت الوزارة إلى إخضاع بلدة رأس المعرة للحجر الصحي منعا لانتشار الفيروس وحفاظا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في الرابع من الشهر الجاري تسجيل إصابة بفيروس كورونا بريف دمشق لشخص يعمل سائق شاحنة على خط سورية الأردن.

ووفق إحصائيات وزارة الصحة بلغ عدد إجمالي الإصابات حتى اليوم 141 شفي منها 58 وتوفيت ست حالات.

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سورية في الثاني والعشرين من آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد بينما تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.