أكثر من 112 ألف وفاة بفيروس كورونا في أمريكا والإصابات تتجاوز المليونين

واشنطن-سانا

تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية حاجز المليوني حالة في حين تخطى عدد الوفيات الـ 112 ألفاً.

وسجلت في الولايات المتحدة حتى تاريخ اليوم حسب موقع وورلد ميترز للإحصائيات 2000022 إصابة بينها 112320 حالة وفاة ما يعادل 5.62 بالمئة من الحصيلة الإجمالية للحالات المصابة بينما بلغت حالات التعافي من الفيروس 755352 بواقع 37.78 بالمئة.

من جانبها ذكرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إحصائية جديدة نشرتها اليوم أن حصيلة الإصابات بلغت 1920904 بينها 109901 وفاة.

وأفادت المراكز الأمريكية بأن الارتفاع اليومي للإصابات وصل إلى 29214 في ارتفاع طفيف مقارنة مع إحصائية أول من أمس حيث سجلت 29034 إصابة في وقت ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس بواقع 709 حالات مقابل 1128 في الإحصائية السابقة.

وتعد الولايات المتحدة الدولة الأولى عالمياً من حيث حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد.