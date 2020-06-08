اللاذقية: بدء تسليم بدل التعطل لنحو ثلاثة آلاف مستفيد من الدفعة الأولى

اللاذقية-سانا

بدأ فرع الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية في اللاذقية تسليم بدل التعطل للدفعة الأولى من المستفيدين في المحافظة والتي تضم 2950 عاملاً من الذين تعطلت أعمالهم نتيجة الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

وقالت وئام القصيري مديرة فرع الصندوق في تصريح لمراسلة سانا إنه تم إنجاز 850 طلبا في اليوم الأول والعمل مستمر لحين تسليم جميع الأشخاص المقبولين في الدفعة الأولى والواردة أسماؤهم في القوائم الصادرة عن الإدارة المركزية.

وأشارت القصيري إلى أن الفرع يقوم بمطابقة بيانات المواطنين المستفيدين واستيفائهم للشروط ومنها التأكد من أن المستفيد غير موظف ولم يتقاض راتبا خلال فترة التعطل وليس صاحب منشأة ويقدم تعهداً خطياً بهذا الخصوص ويتم بعدها تسليمه شيكا لاستلام المبلغ من مديرية المالية.