إطلاق العمل في السوق الشعبي بمدينة القرداحة

اللاذقية-سانا

أطلق مجلس مدينة القرداحة اليوم العمل بالسوق الشعبي الذي أحدثه بجانب مركز انطلاق الكراجات في مركز المدينة.

المهندس علي القوزي رئيس مجلس المدينة ذكر لمراسل سانا أن المجلس أحدث السوق على مساحة 600 متر مربع ويضم 18 خيمة من القرميد وكل منها تتسع لـ 3 عارضين بعد تجهيزه بكل الوسائل اللازمة للعمل.

وبين القوزي أن عدد الشاغلين في السوق في اليوم الأول بلغ 12 مزارعاً والذين عرضوا منتجاتهم للبيع المباشر إلى المواطنين.

وتركزت المعروضات على الخضار من بندورة وخيار وكوسا وباذنجان وبطيخ أحمر وأصفر وفاصولياء وبطاطا وبقدونس وبيض بلدي وعسل وفول أخضر وفليفلة خضراء.

القوزي أشار أيضا إلى التنسيق مع مديرية الزراعة من خلال المحافظة لافتتاح وحدة لتصنيع منتجات المرأة الريفية وتوفير التسويق اللازم لها عبر السوق.

يذكر أن المحافظة أعلنت عن إقامة 7 أسواق شعبية 3 منها في مراكز مدن جبلة والقرداحة والحفة وأربعة أسواق في مدينة اللاذقية تم العمل في واحد منها مع التجهيز لإطلاق البقية.

بسام الابراهيم