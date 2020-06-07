إخماد حرائق عدة بالسويداء ألحقت أضراراً بأشجار حراجية ومثمرة ومحاصيل حقلية

السويداء-سانا

أخمدت فرق الإطفاء في محافظة السويداء اليوم بالتعاون مع الأهالي حرائق عدة نشبت في مناطق متفرقة من المحافظة وألحق بعضها أضراراً بأشجار مثمرة وحراجية ومحاصيل حقلية من قمح وشعير.

وأوضح مدير مكتب الجاهزية في الأمانة العامة لمحافظة السويداء الدكتور مبارك سلام أن أكبر الحرائق المسجلة اليوم اندلع في أراضي بلدة عريقة باتجاه قرية داما وطال بعض الأشجار المثمرة والمحاصيل الحقلية من قمح وشعير واستغرق اخماده أكثر من أربع ساعات بمشاركة فرق مديرية الدفاع المدني ووحدة إطفاء شهبا وطوارئ مديرية الزراعة بالتعاون مع الأهالي.

ولفت سلام إلى نشوب حريق آخر في منطقة وادي المظلم شديدة الوعورة طالت أضراره أشجارا حراجية بمكانه قبل التمكن من السيطرة عليه وإخماده بتعاون فوج إطفاء السويداء ومديرية الزراعة والأهالي إضافة لإخماد حريق في منطقة الكوم على طريق الرحى تضررت فيه بعض المساحات المزروعة بالأشجار المثمرة.

ووفقا لمدير الدفاع المدني بالسويداء العقيد حسين ذيب فإن الحريق الذي نشب بين بلدة عريقة وقرية داما طال مئات الدونمات من محاصيل حقلية من قمح وشعير وأشجار مثمرة ولا سيما الزيتون إضافة إلى مساحات من الأعشاب اليابسة.

واندلعت في الآونة الأخيرة عشرات الحرائق في محافظة السويداء بمساحات متفاوتة من الأعشاب الجافة وبعضها الحق أضرارا بآلاف الدونمات من أراض زراعية ومحاصيل حقلية وأشجار مثمرة وحراجية في مواقع متفرقة من المحافظة قبل أن تتمكن فرق الإطفاء والجهات المعنية والأهالي من إخمادها.

عمر الطويل