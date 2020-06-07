لودريان: استخدام العنف ضد المتظاهرين في أمريكا أمر غير مقبول

باريس-سانا

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن استخدام العنف ضد المتظاهرين والإعلاميين في الولايات المتحدة أمر غير مقبول.

ونقلت رويترز عن لودريان قوله في تصريح إن “الحركة الاحتجاجية التي تهز أمريكا تذكرنا بأن أنظمتنا الديمقراطية لم تنه المعركة من أجل العدالة والمساواة” مشيراً إلى أن قتل المواطن الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد صدم الأمريكيين والعالم بأسره.

وأضاف لودريان إن “أي أعمال عنف مرتكبة ضد المتظاهرين السلميين أو الإعلاميين غير مقبولة إن كان في الولايات المتحدة أو أي مكان آخر”.

وتتواصل موجة الاحتجاجات العارمة التي تجتاح الولايات المتحدة عقب جريمة قتل فلويد خنقا بعدما جثم شرطي بركبته على عنقه في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا في أيار الماضي.

وتظاهر آلاف الأشخاص في دول أوروبية عدة اليوم ضد عنصرية ووحشية الشرطة الأمريكية.