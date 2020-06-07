الرئيس العراقي يؤكد ضرورة اعتماد الحوار البناء في معالجة الأزمات

بغداد-سانا

أكد الرئيس العراقي برهم صالح ضرورة اعتماد الحوار البناء في معالجة الأزمات بما يعزز فرص السلام في المنطقة.

وجاء في بيان صدر عن الرئاسة العراقية ونشر على موقعها الالكتروني اليوم إن “صالح ناقش مع سفيري الاتحاد الأوروبي في العراق مارتن هوث وكندا أولريك شانون آخر المستجدات السياسية ودور العراق المحوري على الصعيدين الإقليمي والدولي في ترسيخ الأمن والسلام بالمنطقة والعالم وأهمية دعم المجتمع الدولي للعراق في الحفاظ على سيادته وأمنه واستقراره”.

ووفق البيان فإن الرئيس العراقي شدد على ان مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد تتطلب اليوم المزيد من التكاتف والتعاون بين الدول للحد من انتشارها وتأثيراتها الصحية والاقتصادية على جميع شعوب العالم.

وأشار البيان إلى أن السفيرين عبرا عن دعمهما لجهود العراق في الحفاظ على سيادته وأمنه واستقراره وحرصهما على التنسيق والعمل المشترك لمكافحة وباء كورونا.