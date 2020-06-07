إطلاق مشروع لتشجير منصفات الطريق الرئيسي في بلدة الغارية بالسويداء

السويداء-سانا

بعنوان (إيد بإيد مستمرين).. أطلق مجلس بلدة الغارية بالسويداء اليوم مشروعاً لتشجير منصفات الطريق الرئيسي بالبلدة بهدف تحسين النواحي الجمالية والبيئة فيها.

وفي تصريح لمراسل سانا أشار رئيس مجلس البلدة ياسر قماش إلى أن المشروع يتضمن زراعة مجموعة من غراس السرو الريحاني القزمي الأصفر والمرجان التي تم تقديمها من دائرة الحراج بمديرية الزراعة بما يتوافق وحركة المرور بالبلدة مستقبلاً.

ولفت قماش إلى تزامن مشروع التشجير مع مشروع لإنارة الشوارع في البلدة بتمويل من برنامج مشروعي التابع للأمانة السورية للتنمية حيث شارف على الانتهاء.

وتقع بلدة الغارية في أقصى الريف الجنوبي للسويداء وتبعد عن مركز المحافظة 38 كم.