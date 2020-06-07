موسوي: الثقة بين إيران والولايات المتحدة ما تزال منعدمة

طهران-سانا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن أجواء انعدام الثقة لا تزال سائدة بين بلاده والولايات المتحدة مبيناً أن إيران مهتمة بأداء الحكومات الأمريكية المتعاقبة وليس القضايا الداخلية الأمريكية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا عن موسوي قوله في تصريح اليوم إن “القضايا الداخلية الأمريكية ليست محط اهتمام كثير بالنسبة لإيران بل ما يهمها هو أداء الحكومات الأمريكية المختلفة”.

ورفض موسوي ادعاءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول التفاوض مع إيران فيما يخص المعتقلين الإيرانيين لدى أمريكا وقال “لو توافرت ظروف تبادل السجناء فإننا مستعدون للإفراج عن سائر المواطنين المعتقلين في أمريكا وإعادتهم إلى البلاد”.

وجدد موسوي التأكيد على أن بلاده لم تترك طاولة المفاوضات في إطار مجموعة خمسة زائد واحد بينما انسحبت أمريكا من الاتفاق النووي ونقضت التزاماتها المنصوصة فيه.

ولفت موسوي إلى أن ما يهم إيران هو وفاء أمريكا بالتزاماتها وقال “يتعين على أمريكا التعويض عن الأضرار التي تسببت فيها للشعب الإيراني وإلغاء حظرها الجائر عند ذلك يستطيع هؤلاء العودة إلى إطار خطة العمل المشترك الشاملة ضمن إطار الاتفاق النووي ومجموعة خمسة زائد واحد”.