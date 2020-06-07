صيانة شبكة المياه في عدد من مناطق طرطوس

طرطوس-سانا

أنجزت المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة طرطوس أعمال تأهيل وصيانة للشبكة في عدد من المناطق لضمان استمرار وصول مياه الشرب للمواطنين.

وأوضح مدير المؤسسة المهندس نزار جبور لمراسلة سانا أن الأعمال شملت تركيب غاطسة في المحطة الأولى لمشروع البيضة بمنطقة بانياس ورفع الغاطسة الأساسية المتعطلة في المحطة الخامسة لمشروع نعمو الجرد وشفط المياه من خزان العديمة وتنظيفه وضبط تسريب من خط بولي ايتيلين في حي القصور مع إصلاح المضختين بالمحطة الرابعة لمشروع الجديدة واستئناف الضخ على محور مصيات.

وبين أن الورش الفنية قامت أيضاً بتركيب محرك غاطسة في المحطة الأولى لمشروع جسر الحاج حسن في منطقة القدموس مع استبدال سكر نفاث على خط الجر الثاني بين المحطتين الثالثة والرابعة لمشروع جرد القدموس مع رفع غاطسة المحطة الأولى القديمة لمشروع جرد القدموس لإصلاحها وتغيير رولمان المضخة الأفقية في مشروع عين بشريتي وإصلاح عطل في خط حديد عين دابش ومعالجة الانسداد في خط البساتين وخط قرية عين فطيمة وإصلاح الأفقيات العاملة بمشروع بعزرائيل على محوري الضخ الشرقي والغربي وإصلاح خط ضخ مشروع البطحانية.

كما أشار إلى الانتهاء من إصلاح خط الضخ المغذي لقرية الرقمة وحمام قنية ومحيطها موضحاً أن أعمال الصيانة والإصلاح والتركيب والاستبدال للمضخات شملت أيضاً بعض القرى في كل من الدريكيش وصافيتا والصفصافة.

ولفت جبور إلى بعض الأعمال المنجزة ضمن أحياء مدينة طرطوس وتضمنت إصلاح الأعطال قرب مشفيي الكندي والرازي ومدخل كلية السياحة وموقع السكن الشبابي الجديد إضافة إلى إصلاحات في حيي الرادار ورأس الشغري وخط الإسالة الرئيس من خزانات جديتي المغذية لجزيرة أرواد.