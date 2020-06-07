المسماري:بوارج وطائرات مسيرة للنظام التركي تشارك بالهجوم على سرت

طرابلس-سانا

أكد المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أن بوارج وطائرات مسيرة للنظام التركي تشارك في الهجوم الذي تشنه قوات حكومة الوفاق على مدينة سرت.

ونقلت بوابة الوسط عن المسماري قوله في تصريحات اليوم أن “قوات حكومة الوفاق شنت هجوماً شاملاً على سرت استخدمت فيه الطائرات المسيرة والبوارج التركية قبالة سواحل سرت فضلا عن أعداد كبيرة من القوات الخاصة التركية”.

ولفت المسماري إلى أن قوات الجيش الليبي استطاعت صد الهجوم وشن هجوم مضاد بإسناد جوي من المقاتلات الحربية كما استطاعت إسقاط 3 طائرات مسيرة للنظام التركي.

وكان المسماري طالب أول أمس الأمم المتحدة بوضع حد لانتهاكات النظام التركي ضد الليبيين مشيراً إلى أن اعتداءات قوات هذا النظام تسببت بمقتل مئات الليبيين في مدينتي بني وليد وترهونة.

ويواصل النظام التركي مخططاته الهادفة لتكريس تدخلاته في ليبيا عبر إرسال قواته ومرتزقته الإرهابيين إليها ودعم الميليشيات فيها وذلك في إطار أطماعه بنهب ثروات هذا البلد وتوسيع نفوذه في المنطقة.