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بدء عمليات حصاد الحقول الإكثارية المزروعة بالقمح في منطقة خان شيخون بإدلب

2020-06-07

إدلب-سانا

بدأت في منطقة خان شيخون بمحافظة إدلب عمليات حصاد محصول القمح في الحقول الإكثارية المتعاقد مع أصحابها لإنتاج البذار للموسم المقبل.

وأوضح مدير فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بإدلب المهندس عبد العزيز بكداش لمراسل سانا بحماة اليوم أن المساحة المزروعة بالقمح في الحقول الإكثارية المتعاقد معها تبلغ نحو ألف دونم ستنتج البذار بنوعيه القاسي والطري والذي سيتم توزيعه على الفلاحين خلال الموسم المقبل.

ولفت إلى أنه سيتم منح الفلاحين المتعاقدين الذين سيسلمون محصول القمح للفرع سعرا تشجيعيا يفوق السعر الرسمي بما لا يقل عن 10 بالمئة مبينا أن الفرع شكل عدة لجان للإشراف على عمليات الحصاد بالشكل المناسب.

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