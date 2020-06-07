ضحايا كورونا حول العالم تتجاوز 400000

عواصم-سانا

أعلن موقع وورلد ميتر المتتبع لضحايا فيروس كورونا حول العالم اليوم عن تسجيل 6999124 إصابة جديدة بينما بلغ عدد حالات الوفاة 402564 وتعافى 3421439 شخصا من الوباء.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية عن تسجيل 134 وفاة جديدة و 8984 إصابة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 5859 والإصابات إلى 467673.

وبذلك شهد معدل الوفيات اليومية تراجعاً ملموساً مقارنة مع 197 حالة في اليوم السابق بينما أظهر مؤشر الإصابات استقرارا مع زيادة طفيفة بواقع 129 حالة على أساس يومي.

وفي العاصمة موسكو حافظت مؤشرات تفشي الوباء على الاستقرار مع تراجع طفيف حيث تم تسجيل 55 وفاة جديدة مقابل 58 أمس و1956 إصابة مقابل 1992 لتصبح الحصيلة 2919 وفاة و195017 إصابة وبلغ إجمالي حالات الشفاء في المدينة 102714.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 72 وفاة و2364 إصابة بالفيروس ليصل إجمالي الوفيات إلى 8291 والإصابات إلى 171789.

وسجلت أفغانستان 30 وفاة و791 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 20342 فيما أعلنت باكستان عن تسجيل 163 وفاة و8381 إصابة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1998 والإصابات إلى 98227.

وفي بلجيكا أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 15 وفاة و154 إصابة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9595 والإصابات إلى 59226.

وسجلت وزارة الصحة الفلبينية تسع وفيات جديدة بفيروس كورونا و555 إصابة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1003 بينما بلغت حالات الإصابة المؤكدة 21895.

ورصدت إندونيسيا 672 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع عدد الإصابات إلى 31186 حالة والوفيات إلى 10498.

وأعلنت ماليزيا عن تسجيل 19 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 8322 دون تسجيل وفيات جديدة ليستقر عددها عند 117.

عربياً سجلت المغرب 26 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى 8177 فيما أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 3 وفيات و866 إصابة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 75 والإصابات إلى 16882.