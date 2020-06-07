تراجع قيمة صادرات النفط السعودية بنحو 11 مليار دولار

الرياض-سانا

أظهرت بيانات رسمية اليوم تراجع قيمة صادرات النفط السعودية 9ر21 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام إلى 40 مليار دولار بما يعادل انخفاضا بنحو 11 مليار دولار.

ونقلت رويترز عن الهيئة العامة للإحصاء في النظام السعودي قولها “إن انخفاض صادرات النفط هو السبب الرئيسي في تراجع بنسبة 7ر20 بالمئة في قيمة إجمالي صادرات السلع في الربع الأول” مضيفة “إن الصادرات غير النفطية بما يشمل الكيماويات والمواد البلاستيكية تقلصت بنسبة 5ر16 بالمئة”.

وسجلت السعودية عجزا في الميزانية قدره تسعة مليارات دولار في الربع الأول بسبب تراجع إيرادات النفط بنسبة 24 بالمئة إلى 34 مليار دولار.

ويتواصل العجز في ميزانية نظام آل سعود في ظل استمراره في حربه العدوانية على اليمن ودعمه وتمويله التنظيمات الإرهابية في سورية وسياساته المتهورة في المنطقة والتي استنزفت الكثير من موارده التي يعد النفط أكبرها.