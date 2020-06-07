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لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والقومية اللبنانية يدين تطبيق ما يسمى قانون قيصر واستمرار التآمر على سورية

2020-06-07

بيروت-سانا

أدان لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والقومية اللبنانية في طرابلس الإجراءات القسرية الغربية أحادية الجانب ضد سورية والتي تأتي استمرارا لما يسمى بـ قانون قيصر الأميركي.

كما أدان اللقاء في بيان أصدره بعد اجتماع في مقر الحزب السوري القومي الاجتماعي في طرابلس “الطروحات التي واكبت طرح هذا القانون الجائر من قبل بعض القوى اللبنانية والتي تكشف الدور الذي أسند لهذه القوى في تحقيق المزيد من محاصرة سورية وممارسة الضغط عليها”.

وشدد اللقاء على أن المقاومة خيار لا يمكن المساومة عليه في مواجهة الأطماع والاعتداءات الصهيونية مشيرا إلى أن المرحلة الحالية الصعبة تتطلب وحدة لبنان أرضا وشعبا ومؤسسات لمواجهة الوضع الاقتصادي الاجتماعي المتردي.

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