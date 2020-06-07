مليون و891 ألف إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة والوفيات تتجاوز 109 آلاف

عواصم-سانا

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن مليونا و891690 شخصا أصيبوا حتى الآن بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بزيادة 29034 حالة عن الإحصاء السابق الذي نشر يوم الخميس الماضي.

ونقلت رويترز عن المراكز قولها إن عدد الوفيات ارتفع 1128 ليصل إلى 109192 وفاة بينها 749 سجلت يوم أمس .

وفي فرنسا أعلنت الحكومة الفرنسية على موقعها الالكتروني أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 31 شخصا أمس ليصل العدد الإجمالي إلى 29142 حيث تحتل فرنسا المركز الخامس عالميا في عدد الوفيات في العالم.

كما أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا زاد 301 حالة ليصبح إجمالي عدد الإصابات 183979 حالة فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 22 حالة ليصبح إجمالي الوفيات 8668.

وفي المكسيك أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3593 حالة إصابة مؤءكدة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 113619 وعدد حالات الوفاة إلى 13511 بعد تسجيل 341 حالة وفاة جديدة.

من جانبها سجلت وزارة الصحة البرازيلية 904 وفيات و 27075 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

بدوره أعلن المركز الكوري الجنوبي لمكافحة الأمراض اليوم أن حصيلة الإصابات وصلت إلى 11776 حتى منتصف ليل أمس بزيادة 57 حالة مقارنة مع اليوم السابق فيما بقي عدد المتوفين الإجمالي عند 273 حالة دون تسجيل أي حالة وفاة جديدة.

وسجلت تايلاند اليوم ثماني حالات إصابة جديدة دون تسجيل وفيات لتستقر بذلك الوفيات عند 58 ويرتفع إجمالي المصابين إلى 3112 منذ بدء تفشي المرض في كانون الثاني الماضي.

أما في الصين فسجلت لجنة الصحة الوطنية ست حالات إصابة جديدة أمس بزيادة ثلاث حالات عن اليوم السابق ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 83036 في حين ما زال عدد حالات الوفاة بلا تغيير عند4634.

بدوره أعلن وانغ زي جانغ وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني في مؤتمر صحفي في بكين اليوم أن الصين ستزيد التعاون الدولي إذا نجحت في تطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد مؤكدا أن بلاده ستجعل المصل منفعة عامة عالمية عندما يكون جاهزا.

إلى ذلك قالت شركة شنغهاي جونشي للعلوم البيولوجية إنها بدأت دراسة في مراحلها الأولى لاختبار علاجها المحتمل للأجسام المضادة ضد فيروس كورونا في أشخاص أصحاء.

وأضافت الشركة أنه من المتوقع أن يبدأ العقار التجريبي الدراسة على البشر في الولايات المتحدة خلال الربع الثاني من هذا العام من خلال التعاون مع شركة إيلي ليلي التي أعلنت شركة جونشي شراكة معها الشهر الماضي.