مساعدة كبيرة لترامب تروج لمقطع مصور مفعم بالعنصرية قبل أن تحذفه

واشنطن-سانا

نشرت مساعدة كبيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقطعا مصورا يحرض على العنصرية على صفحتها على موقع تويتر.

وبحسب رويترز فإن مرسيدس شلاب وهي من كبار المتحدثين باسم ترامب بثت شريطا مصورا لرجل يمسك بمنشار آلي في تكساس ويصرخ في وجه محتجين مناهضين للعنصرية.

وبعد انتشار المقطع عادت شلاب لحذفه والاعتذار زاعمة أنها بثته “دون مشاهدته كله” وأنها حذفت التغريدة “لأنها لم تكن تتعمد ترويج استخدام العنف والتحريض العنصري عن قصد”.

ويأتي تصرف شلاب ليزيد من حدة الغضب الشعبي في وقت تجددت الاحتجاجات الليلة الماضية في محيط البيت الأبيض فى العاصمة الأمريكية واشنطن وغيرها من مدن الولايات المتحدة تنديدا ورفضا لعنصرية وقمع الشرطة التي جسدتها جريمة مقتل الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد والتي كشفت عن شرخ عميق وحالة لا مساواة واسعة في المجتمع الأمريكي.