قاليباف: الاستخبارات الأميركية والصهيونية تقف وراء الهجوم الإرهابي على مبنى البرلمان الإيراني قبل 3 أعوام

طهران-سانا

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف أن أجهزة الاستخبارات الأميركية والصهيونية هي من تقف وراء الهجوم الإرهابي على مبنى المجلس قبل 3 أعوام.

وقال قاليباف في كلمة له اليوم أمام المجلس “رغم أن ظاهر القضية هو مجرد هجوم إرهابي ولكن ثبتت الآن مسألة مهمة بأن أجهزة الاستخبارات التابعة لأميركا والكيان الصهيوني وبعض دول المنطقة كانت وراء ذلك الحادث وكانت مخططاتهم تتضمن تنفيذ مجازر جماعية في شوارع طهران لو توفرت لهم إمكانية ذلك”.

وأشار إلى أن الهجوم الإرهابي على مبنى المجلس يوم 7 حزيران عام 2017 كان رمزا للمخططات البغيضة المحاكة من قبل الأعداء ضد الشعب الإيراني موضحا أن مقاومة هذا الشعب هي التي تقف سدا أمام مخططات العدو الذي لا يتورع عن ارتكاب أي جريمة ضده.