درجات الحرارة توالي ارتفاعها والجو سديمي في المناطق الشرقية والبادية

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية في معظم المناطق بينما تميل للانخفاض في المناطق الساحلية مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا وحارا بشكل عام وسديميا في المناطق الشرقية والبادية والرياح متقلبة إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط بعد الظهر والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتميل درجات الحرارة غدا للانخفاض قليلا مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية والجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام ويكون سديميا حارا في المناطق الشرقية والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام….