من دمشق وبأصوات كورال الحجرة… رسائل محبة للعالم ولزهرة المدائن القدس

الأحد / 7 / 06 / 2020
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
باحثون وسياسيون إسبان ينددون بالإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب على سورية
2020-06-06
حركة التوحيد الإسلامي: الإجراءات القسرية المفروضة على سورية ستفشل
2020-06-06
كوبا تدين الإجراءات القسرية الأمريكية ضد سورية: انتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان
2020-06-06
شخصيات سياسية وأكاديمية إيرانية وروسية: “قانون قيصر” إرهاب سياسي اقتصادي يطال الشعب السوري
2020-06-06
السوري القومي الاجتماعي: (قانون قيصر) انتهاك خطير لحقوق الإنسان
2020-06-06
شخصيات أردنية ومصرية: ما يسمى قانون قيصر لن يستطيع النيل من صمود سورية
2020-06-06
أبو سعيد: الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على سورية خرق فاضح للقوانين الدولية
2020-06-06
محليات
درجات الحرارة توالي ارتفاعها والجو سديمي في المناطق الشرقية والبادية
2020-06-07
عام إضافي للمؤجلين من الخدمة الإلزامية والمستبعدين من الاحتياطية بسبب الدراسة خارج القطر دون تقديم أي وثائق
2020-06-06
التربية: تيسير إجراءات تسجيل الطلاب في المدارس الرسمية والخاصة
2020-06-06
وزير الأوقاف: إحياء ثقافة التعاضد والاعتماد على الذات لتجاوز الضغوط الاقتصادية
2020-06-06
إخماد عدد من الحرائق بالسويداء طال بعضها أشجاراً مثمرة ومحاصيل حقلية
2020-06-06
التربية تؤكد جهوزيتها لامتحانات الشهادات العامة مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية للتصدي لكورونا
2020-06-06
إخماد حريق نشب في أراض حراجية في العيسوية بريف اللاذقية
2020-06-06
رياضة
أرسنال يفوز على تشارلتون بسداسية نظيفة في مباراة ودية
2020-06-06
دورتموند يفوز على هيرتا في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم
2020-06-06
بايرن يهزم ليفركوزن في الدوري الألماني
2020-06-06
الشمالي مدرباً لفريق جبلة بكرة القدم
2020-06-06
بريشيا الإيطالي ينهي عقد بالوتيلي لغيابه عن التدريب
2020-06-06
برشلونة يستعيد ميسي قبل استئناف الليغا
2020-06-06
تشرين يلتقي الساحل والوثبة في مواجهة الوحدة بالمرحلة 19 من الدوري الممتاز لكرة القدم
2020-06-06
اقتصاد
التجارة الداخلية: ضرورة التقيد بالفواتير والأسعار المحددة والسجلات النظامية لحركة المواد لدى تجار أسواق الهال
2020-06-06
الانتهاء من إعادة تأهيل المجموعة الغازية الثانية لتوليد الكهرباء في منشأة التيم بدير الزور
2020-06-06
المنشآت السياحية بدرعا تستأنف عملها مع اتخاذها إجراءات التصدي لكورونا
2020-06-06
مشروع المزارع السمكية.. توزيع دفعة من إصبعيات السمك على عشرات المستفيدين في الغاب مجاناً
2020-06-06
العجز النقدي التركي في أيار يقترب من 4ر1 مليار دولار
2020-06-05
بدء عمليات الحصاد في ريف حمص وتقديرات بإنتاج نحو 74 ألف طن من القمح
2020-06-05
ارتفاع أسعار النفط أكثر من خمسة بالمئة
2020-06-05
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استشهاد 8 مدنيين وإصابة 7 بانفجار سيارة مفخخة قرب صوامع تل حلف بريف الحسكة الشمالي الغربي
التربية تؤكد جهوزيتها لامتحانات الشهادات العامة مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية للتصدي لكورونا
كوبا تدين الإجراءات القسرية الأمريكية ضد سورية: انتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان
شخصيات سياسية وأكاديمية إيرانية وروسية: “قانون قيصر” إرهاب سياسي اقتصادي يطال الشعب السوري
تتبعها شحنات مماثلة إلى المحافظات.. تاميكو ترسل 11 طناً من الأدوية إلى حلب
المنشآت السياحية بدرعا تستأنف عملها مع اتخاذها إجراءات التصدي لكورونا
كورونا يودي بحياة أكثر من 397 ألف شخص حول العالم
ابتكار جهاز تنفس اصطناعي إسعافي بالسويداء سهل الاستخدام
من دمشق وبأصوات كورال الحجرة… رسائل محبة للعالم ولزهرة المدائن القدس
2020-06-07
رسائل محبة للعالم ولزهرة المدائن القدس
2020-06-07
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