أرسنال يفوز على تشارلتون بسداسية نظيفة في مباراة ودية

لندن-سانا

فاز فريق أرسنال على تشارلتون أثليتيك بستة أهداف دون مقابل اليوم في لقاء ودي باستاد الإمارات الخالي من الجماهير وتعتبر أول مباراة للفريق منذ نحو ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكرت رويترز أن لاعب ارسنال”إيدي نيكيتاه” سجل ثلاثية “هاتريك” فيما تكفل زملاؤه ألكسندر لاكازيت وبيير إيمريك أوباميانج وجو ويلوك بتسجيل الأهداف الثلاثة الأخرى.

وجرت المباراة دون جماهير ووسط إجراءات احترازية صارمة مع سماح اتحاد الكرة الإنكليزي للأندية بخوض مباريات ودية تمهيدا لعودة منافسات الدوري الممتاز يوم السابع عشر من الشهر الجاري حيث يلتقي آرسنال في هذا اليوم مع مضيفه مانشستر سيتي.