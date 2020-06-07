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عام إضافي للمؤجلين من الخدمة الإلزامية والمستبعدين من الاحتياطية بسبب الدراسة خارج القطر دون تقديم أي وثائق

2020-06-06

دمشق-سانا

أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تأجيل المكلفين بالخدمة الإلزامية المؤجلين بسبب دراستهم أو إقامتهم خارج القطر لسنة إضافية واستبعاد المكلفين بالخدمة الاحتياطية أيضاً لسنة واحدة وللسبب نفسه.

وقالت القيادة في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه “يؤجل المكلفون بالخدمة الإلزامية المؤجلون بسبب دراستهم خارج القطر أو بالإقامة في عام 2019 لمدة سنة إضافية تبدأ من تاريخ انتهاء تأجيلهم دون الحاجة إلى تقديم الوثائق المعتمدة”.

وبالنسبة للمكلفين بالخدمة الاحتياطية أوضح البيان أنه “يستبعد المكلفون بالخدمة الاحتياطية المستبعدون بسبب دراستهم خارج القطر أو بالإقامة في عام 2019 لمدة سنة إضافية تبدأ من تاريخ انتهاء استبعادهم دون الحاجة إلى تقديم الوثائق المعتمدة”.

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