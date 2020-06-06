تحية موسيقية غنائية من فرقة دلامة شهاب إلى طاقم مشفى المواساة الطبي

دمشق- سانا

الموسيقى الهادئة كانت سمة الحفل الذي قدمته فرقة دلامة شهاب في بهو مشفى المواساة تعبيرا عن الشكر والعرفان للطاقم الطبي في المشفى لما يبذله من جهد في مواجهة فيروس كورونا ومخاطرتهم بأنفسهم في سبيل حماية المرضى وشفائهم.

وعزفت الفرقة في بهو المشفى مقطوعات موسقية متنوعة على آلات نفخية ووترية غربية إضافة إلى مقطوعات غنائية غربية وشرقية للسيدة فيروز ومن التراث قدمتها أليسار جمعة بصوتها الرخيم.

الموسيقي دلامة شهاب مدير الفرقة بين لـ سانا أن الأغاني التي اختارها هادئة ومناسبة للمكان وتحقق الراحة والسكينة للمرضى والعاملين في رسالة شكر للكادر الطبي السوري الذي هو حائط الدفاع الأول في مواجهة هذه الجائحة.

المغنية أليسار جمعة أوضحت أنها جاءت مع الفرقة لتقديم الأغاني تعبيرا عن الشكر للأطباء والطاقم التمريضي الذين واجهوا مخاطر المرض ضمن برامج الثقافة في بيتك متمنية الشفاء للمرضى.

الطبيب بشار الرمحين نوه بالمبادرة الموسيقية والأجواء الجميلة التي أضفتها إلى المشفى في ظل العمل الدائب والمستمر لافتا إلى أن الطاقم الطبي قدم للحالات القادمة الى المشفى كل التدابير الطبية اللازمة آخذين بعين الاعتبار حماية المرضى والكادر الطبي من خطر العدوى واتباع الاجراءات التي حددتها منظمة الصحة العالمية.

الممرضة مادلين المرعي عبرت عن شكرها لهذه الفرقة واللفتة الكريمة التي قدرت جهودهم مبينة أن الأيام الماضية كانت صعبة وتم تجاوزها بأبسط الأدوات وبنجاح تام.