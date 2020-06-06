من دمشق وبأصوات كورال الحجرة… رسائل محبة للعالم ولزهرة المدائن القدس

دمشق-سانا

من وحي عراقة دمشق النابضة بالمحبة والداعية للسلام ومن صميم معاناة زهرة المدائن القدس جاءت الأمسية الموسيقية التي قدمتها فرقة كورال الحجرة في رحاب خان أسعد باشا بدمشق القديمة مساء اليوم.

الأمسية التي أقيمت دون جمهور ضمن مهرجان الثقافة في بيتك تماشيا مع إجراءات وزارة الثقافة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا قدم فيها كورال الحجرة بقيادة المايسترو ميساك باغبودريان باقة من ألحان الشرق والغرب ليظهر الأداء الجماعي الرائع بصورة أكاديمية واحترافية لأن أعضاءه من خريجي المعهد العالي للموسيقا.

الأمسية التي اخرجها نبال بشير مدير فرقة آرام للمسرح الراقص وقدمها الفنانان وفاء موصلي ومحمد خير الجراح بثت مباشرة على الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة وقناتها على اليوتيوب وعلى صفحات المديريات التابعة لها وتضمنت عرض أفلام حول اجراءات السلامة والتعقيم وفيلم عن الأطباء السوريين الذين توفوا في بلدان عدة أثناء معالجتهم للمرضى المصابين بالكورونا وفيلم عن حضور الثقافة في هذه المرحلة أما زهرة المدائن القدس فكانت لها تحية خاصة من قلب العاصمة دمشق عبر الصورة والنغمة.

البرنامج الموسيقي الذي شاركت فيه مغنية الأوبرا سوزان حداد وبالعزف المنفرد للموسيقي محمد عثمان على آلة البزق جاء غنيا ويحاكي مختلف العصور الموسيقية لمؤلفين موسيقيين كبار منهم موزارت وبوتيشيني وروسني وكاتشيني وآهات للموسيقار السوري نوري اسكندر و زهرة المدائن للأخوين رحباني لتختتم الأمسية بأغنية حلوة يا بلدي التي كان الكورال قدمها عبر شبكة الانترنت فترة الحجر الصحي.

وفي تصريح لـ سانا أشار المايسترو باغبودريان إلى أهمية ربط الموسيقا بالمكان “تاريخيا وتراثيا” مبينا أن اختيار خان أسعد باشا لأمسية اليوم لأنه مكان مناسب لوجود الكورال كما أنه يعطي الصدى الطبيعي للأصوات وانسجامها مع الاوركسترا مؤكدا ضرورة أن تكون الموسيقا موجودة دائما ولا سيما وقت الأزمات لأنها تصبح ضرورة وحاجة تقدم الطاقة الإيجابية.

من جهتها رأت مغنية الأوبرا سوزان حداد أن الغناء في هذا المكان يعني لها الكثير لأنه جزء من الحضارة السورية معربة عن سعادتها بمشاركتها الموسيقيين في هذه الظروف الصعبة وتقديم الموسيقا للجمهور السوري عبر الانترنت عسى أن تسهم برفع المعنويات ولكي نقول للعالم أننا نحن نحب الحياة.

وتختتم أمسيات مهرجان وزارة الثقافة “الثقافة في بيتك” يوم الاثنين المقبل بأمسية موسيقية لفرقة اورفيوس بقيادة المايسترو اندريه معلولي عند الساعة الثامنة بقصر العظم في دمشق.

رشا محفوض