بايدن: 20 مليون أمريكي يدفعون ثمن فشل ترامب

واشنطن- سانا

جدد جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي الأسبق هجومه على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد الأمريكي.

وأكد بايدن مرشح الحزب الديمقراطي الرسمي لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة أن ترامب فشل في الاستجابة لتحذيرات الخبراء بشأن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد 19 مشيرا إلى أن الأمور ما كانت لتصل إلى هذا الحد لولا فشل ترامب في الاستجابة للتحذيرات.

وكتب بايدن على تويتر اليوم:”تم تحذير دونالد ترامب لكنه فشل في الاستجابة موضحاً أنه “بسبب فشل ترامب فقد أكثر من 20 مليون أمريكي وظائفهم وأن الأمريكيين الذين فقدوا وظائفهم دفعوا ثمن تجاهل ترامب للتحذيرات.

وأرفق بايدن مقطع فيديو يرصد إحصائيات بتداعيات كورونا عن الاقتصاد الأمريكي والوظائف مشيرا إلى أن واحدا من كل 7 أمريكيين فقد عمله بينما وصلت نسبة البطالة بين الأمريكيين من أصول أفريقية إلى 35 في المئة رغم حديثه عن العدالة والمساواة وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد الذي تحول إلى وباء عالمي “جائحة” 7ر6 ملايين مصاب بينهم أكثر من 395 ألف حالة وفاة بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين في نهاية كانون الأول الماضي.