صد محاولة تسلل لمرتزقة العدوان السعودي في منطقة (كيلو 16) بالحديدة

صنعاء-سانا

تمكنت قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية اليوم من صد محاولة تسلل لقوى العدوان السعودي ومرتزقة على مواقعهم في منطقة (كيلو 16) بمحافظة الحديدة.

ونقلت المسيرة نت عن مصدر عسكري يمني قوله إن الجيش واللجان الشعبية أفشلوا في وقت سابق اليوم محاولة تسلل لقوى العدوان باتجاه قرية الشعب في مديرية حيس بالحديدة.

وتعد محاولات التسلل التي ينفذها مرتزقة العدوان من ضمن الخروق المتواصلة التي يقومون بها حيث نفذوا أمس 96 خرقا في عدد من مناطق الاشتباك بمحافظة الحديدة في ظل صمت أممي ودولي مطبق وفي انتهاك واضح لاتفاق السويد.

وفي سياق متصل واصل طيران العدوان السعودي اليوم شن غاراته على مديرية منطقة بني حسن بمديرية عبس و7 غارات على مديرية حرض بمحافظة حجة وشن غارتين على مديرية الظاهر في محافظة صعدة بينما استهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية بقصف صاروخي ومدفعي.

وكان طيران العدوان شن أمس 10 غارات على مديريتي صرواح ومجزر بمحافظة مأرب المجاورة للجوف.